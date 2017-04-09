في واقعة جديدة.. إيناسيو يعلن قائمة الزمالك قبل المباراة مباشرةً

إيناسيو يتبع أسلوب جديد في إعلان قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

قرر البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك تأجيل إعلان قائمة فريقه لمواجهة إنبي حتى مساء غداً الأثنين.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي مساء الأثنين في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

وينوي إيناسيو إعلان قائمة الزمالك بعد تناول اللاعبين لوجبة الغذاء مساء الأثنين، وقبل ساعات قليلة للغاية من بداية المواجهة.

ويعد قرار إيناسيو جديداً على الملاعب المصرية، حيث دائماً ما يعلن الجهاز الفني قائمة فريقه للمباريات قبل أكثر من 24 ساعة من أي مباراة.

وتعد مواجهة الزمالك أمام إنبي هي الأولى للمدرب البرتغالي مع الفريق الأبيض، بعدما وصل إلى القاهرة منتصف الأسبوع الماضي.

وسبق لإيناسيو أن تواجد في مدرجات ملعب مباراة الزمالك أمام الشرقية الأخيرة، والتي تولى محمد صلاح قيادة الفريق الأبيض فنياً خلالها.