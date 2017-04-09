ماذا قال سباليتي عن أداء صلاح في مواجهة بولونيا؟

سباليتي يعلق على اداء محمد صلاح أمام بولونيا

تحدث الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي روما عن الأداء الذي ظهر به المصري محمد صلاح في المباراة التي جمعت فريقه مع بولونيا مساء اليوم الأحد.

ونجح صلاح في تسجيل هدفاً لروما والمساهمة في صناعة آخر خلال المواجهة التي انتهت بفوز الذئاب بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة 31 من الدوري الإيطالي.

وأكد سباليتي في تصريحات بعد المباراة على سعادته بالأداء الذي ظهر به محمد صلاح خلال المواجهة، مشدداً على أنه مازال ينتظر المزيد من اللاعب المصري.

وقال المدير الفني الإيطالي بعد المباراة: “صلاح قدم الكثير لروما في الموسم الجاري، ولكنني مازلت أنتظر الأكثر منه خلال الفترة المقبلة “.

وأكمل: ” صلاح سجل الكثير من الأهداف في الموسم الجاري وساهم في البعض الآخر، ولكن الموسم لم ينتهي بعد وانتظر منه تسجيل أهداف أخرى “.

واختتم: ” الفارق بيننا وبين يوفينتوس ليس بالكبير، مازلنا قادرين على العودة والتتويج بلقب الدوري، فارق النقاط حالياً لا يتعدي مبارتين فقط “.