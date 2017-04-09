البدري يعيد معلول لتشكيل الأهلي في مواجهة الاتحاد

البدري يدرس إعادة معلول لتشكيل الأهلي الأساسي في المباراة القادمة

يدرس حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي إعادة علي معلول ظهير الفريق للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

ويفكر البدري في الاستعانة بعلي معلول في المباراة المقبلة للأهلي في مواجهته أمام الاتحاد التي تقام يوم الثلاثاء القادم على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وسيلتقي الأهلي مع الاتحاد يوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

وكان البدري قد استبعد معلول من المبارتين الأخيرتين للأهلي في مواجهة الداخلية وبتروجيت، حيث دفع بصبري رحيل بدلاً منه في مركز الظهير الايسر.

وأدى تألق معلول في تدريبات الاهلي الأخيرة لوجود النية لإعادته من جديد لتشكيل الفريق في مواجهة زعيم الثغر مع منح رحيل قسطاً من الراحة.