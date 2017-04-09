طبيب الأهلي يكشف مدة غياب أحمد حجازي عن الفريق

حسم الجهاز الطبي لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق موقف أحمد حجازي مدافع الفريق من مباريات الأهلي المقبلة.

وتعرض أحمد حجازي لإصابة عبارة عن شد في العضلة الضامة على هامش مباراة الفريق الأخيرة أمام بتروجيت في الدوري والتي فاز فيها المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

وتسببت الإصابة في خروج حجازي من ملعب السلام الذي احتضن المباراة متأثرًا بالإصابة ونزول رامي ربيعة بدلًا منه.

وحددت الأشعة التي خضع لها اللاعب خلال الفترة الأخيرة مدة غيابه عن التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجهاز الطبي للفريق أن اللاعب سيغيب عن المباريات والمران الجماعي للفريق لمدة أسبوعين تقريبًا.

وبهذا الأمر بات غياب أحمد حجازي عن مباراتي الأهلي المقبلتين أمام الاتحاد السكندري وأسوان غاية في الصعوبة.

يذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة مهمة أمام نظيره الاتحاد السكندري بعد غد الثلاثاء على ملعب برج العرب في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز.