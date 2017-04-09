الأهلي يغلق ملف المهاجم الأجنبي في الصيف

كوليبالي يجبر الأهلي على إلغاء فكرة ضم مهاجم أجنبي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، على استبعاد فكرة التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقرر حسام البدري المدير الفني للأهلي التراجع عن فكرة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، بعد تألق المهاجم الإيفواري سوليماني كوليبالي مع الفريق في مباراتي الداخلية وبتروجيت.

الأهلي يحول أنظاره نحو مهاجم محلي

ويفكر البدري في تحويل أنظاره نحو التعاقد مع مهاجم مميز يلعب في الدوري المصري، حيث يعد عمرو مرعي مهاجم إنبي هو الخيار الأبرز في الوقت الحالي.

وكان كوليبالي قد برز بشدة مع الأهلي في أول مباراتين يشارك بهما بشكل كبير مع الفريق، حيث احرز هدفين في مرمى الداخلية وهدف في شباك بتروجيت مؤخراً.