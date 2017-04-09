البدري يصفي الأجواء مع حسام غالي في مران الأهلي

جلسة خاصة بين البدري وغالي

اجتمع حاسم البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقائد الفريق حسام غالي في جلسة خاصة على هامش مران الفريق اليوم.

وحرص البدري خلال جلسته مع حسام غالي على تصفية الأجواء ومطالبة اللاعب بأداء دوره كقائد للفريق.

البدري يطالب الكابيتانو بالحفاظ على استقرار الأهلي

وطالب مدرب المارد الأحمر الكابيتانو بالعمل على الحفاظ على استقرار الفريق وعدم إثارة المشاكل مع زملائه.

وكان غالي قد انهى أزمة مشادته مع احمد عادل عبد المنعم بصورة سيلفي بين الثنائي قبل انطلاقة المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل بملعب برج العرب في إطار منافسات الجولة الـ 24 بالدوري.