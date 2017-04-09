اخبار الاهلى

صورة سيلفي تنهي أزمة غالي وأحمد عادل في مران الأهلي

كتب وليد مجدي
- 9 أبريل، 2017 4:53 م
20,217
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حارس الأهلي يصالح حسام غالي في المران

حرص أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إنهاء أزمة مشادته مع القائد حسام غالي على هامش مران اليوم.

انتهاء أزمة غالي واحمد عادل

وقام حارس الأهلي أحمد عادل عبد المنعم بمصالحة الكابيتانو حسام غالي في مران اليوم، بعدما قام بالتصوير “سيلفي” معه قبل انطلاقة المران.

وكان غالي وأحمد عادل قد دخلا في مشادة خلال مران الفريق بالأمس بسبب الخلاف على الكرة، هل هي ضربة مرمى أم ضربة ركنية في تقسيمة المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة الـ 24 بالدوري الممتاز.

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