الدوري مهدد بالإلغاء في هذه الحالة !

عامر حسين يكشف حقيقة تأجيل مباريات الدوري

نفت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين تأجيل مباريات الدوري بعد تفجيرات كنيستي مارجرجس بطنطا والكنيسة المرقصية بالإسكندرية.

وأكد “عامر حسين” صعوبة تأجيل مباريات الدوري في الوقت الحالي بسبب التفجيرات، نظراً لضيق الوقت.

وأوضح رئيس المسابقات ان تأجيل مباريات الجولة المقبلة بالدوري، يعني إلغاء المسابقة نظراً للضغط الكبير على جدول الدوري وضيق الوقت.

دقيقة حداد وشارات سوداء في مباريات الدوري

وشدد عامر حسين على أنه سيتم الوقوف دقيقة حداد وارتداء شارات سوداء خلال مباريات الجولة المقبلة حداداً على الضحايا.