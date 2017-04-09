نجم المقاصة يرفض الزمالك من أجل عيون الأهلي

هشام محمد يفضل العودة للأهلي

يرفض اللاعب هشام محمد لاعب خط وسط فريق مصر المقاصة الإنتقال لصفوف نادي الزمالك الذي يرغب في ضمه في الموسم المقبل.

وعلم مصدر مقرب من هشام محمد نجم المقاصة أن اللاعب يرغب بشدة في العودة لبيته القديم وارتداء قميص النادي الأهلي من جديد، رافضا مفاوضات الزمالك

هشام محمد يطالب الأهلي بتخليصه من الزمالك.

وينتظر اللاعب دخول الأهلي في مفاوضات جدية مع مسئولي المقاصة، من أجل خطفه من الزمالك، الذي دخل في مفاوضات رسمية مع الفريق الفيومي وقدموا عرض مالي لضمه عقب نهاية الموسم.

ويقدم هشام محمد مستويات مميزة هذا الموسم مع وصيف الدوري الممتاز،مما لفت إليه أنظار القطبين الأهلي والزمالك.

جدير بالذكر أن هشام محمد هو ابن من أبناء النادي الأهلي، حيث تدرج في فرق الناشئين وشارك مع الفريق الأول في بعض الفترات، قبل أن يرحل عنه.