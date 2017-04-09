كورة عالمية

برشلونة يعلن قائمته لمباراة يوفنتوس بدوري الأبطال

كتب وليد مجدي
- 9 أبريل، 2017 3:12 م
20,205
برشلونةبرشلونة

إنريكي علن قائمة برشلونة لمواجهة اليوفي

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن القائمة الرسمية للفريق التي ستغادر لإيطاليا لمواجهة فريق يوفنتوس الإيطالي بدوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على حساب يوفنتوس الإيطالي بعد غد الثلاثاء على ملعب يوفنتوس أرينا في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال.

قائمة نارية للبرسا استعداداً ليوفنتوس

وجاءت قائمة برشلونة النهائية كالتالي:

“تير شتيجن، سيليسين، ماسيب، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو، دينيس سواريز، أردا، إنييستا، سواريز، ميسي، نيمار، ماسكيرانو، باكو ألكاسير، ألبا، ديني، سيرجي روبيرتو، جوميز، فيدال، أومتيتي، ماثيو، ألينا وكاربونيل”.

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