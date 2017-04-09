ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة روما وبولونيا

روما يضرب بولونيا بثلاثية

حقق فريق روما الإيطالي فوز كبير على حساب نظيره بولونيا اليوم الأحد بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الـ31 بالدوري الإيطالي.

وانهى روما الشوط الأول من المباراة، متقدما بهدفي فازيو ومحمد صلاح في الدقيقتين 25 و 41.

وفي الشوط الثاني، أكد روما تفوقه بالهدف الثالث الذي أحرزه إدين دجيكو في الدقيقة 75، لينتهي اللقاء بفوز روما 3 – 0.

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وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد روما للنقطة 71 في المركز الثاني خلف يوفنتوس المتصدر، بينما تجمد رصيد بولونيا عند النقطة 34 في المركز الرابع عشر.