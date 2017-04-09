بث مباشر مشاهدة مباراة روما وبولونيا اليوم الأحد 9-4-2017 في الدوري الإيطالي

بث مباشر مباراة بولونيا وروما اليوم الأحد

يحل روما ضيفا ثقيلا اليوم وذلك عندما يواجه مصيفه بولونيا اليوم الأحد 9-4-2017.

ويحتضن ملعب “ريناتو دال أرا” مواجهة بولونيا وروما في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم “الكالتشيو”.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة بولونيا وروما في تمام الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة – الرابعة مساءً بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة بولونيا وروما

ويدخل روما هذه المباراة محتلا المركز الثاني برصيد 68 نقطة بفارق 9 نقاط عن المتصدر يوفنتوس ، فيما يدخل بولونيا هذه المباراة محتلا المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.

ويسعى روما لتحقيق الفوز في هذه المباراة وتشديد الخناق على يوفنتوس صاحب الصدارة والتمسك بأمل المنافسة على اللقب.

بولونيا وروما بث مباشر

ويأمل أبناء الإيطالي لوتشانو سبالتي في حصد الثلاث نقاط في مباراة اليوم والعودة بالفوز من ميدان بولونيا بالرغم من صعوبة المباراة.

ويعول روما هذا الموسم على مثلث مميز في خط الهجوم والمكون من المصري محمد صلاح والبوسني إيدين دزيكو والأرجنتيني بيروتي.

يوتيوب يالا شوت مباراة بولونيا وروما اليوم 9-4-2017

أما بولونيا فيسعى لتحقيق الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور وذلك للتقدم خطوة على سلم الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وروما

تنقل قناة بين سبورتس مباراة بولونيا وروما في تمام الثالثة مساءً بتوقيت القاهرة – الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

