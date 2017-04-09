الأهلي يُجهز تأشيرة ألمانيا لمروان محسن

عبد الحفيظ: الجهاز الإداري يستخرج تأشيرة ألمانيا لمروان محسن

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الجهاز الإداري يقوم حاليا باستخراج الأوراق الخاصة بسفر مروان محسن، مهاجم فريق الكرة، إلى ألمانيا مجددا، لاستكمال رحلة علاجه.

وكان مروان محسن قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت بالجابون.