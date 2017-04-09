عبد الحفيظ يعلق على مواجهة الاتحاد السكندري

عبد الحفيظ: مواجهة الاتحاد صعبة وهدفنا الفوز

شدد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي على صعوبة وقوة مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، لافتا إلى أن الأهلي يخوض مبارياته المقبلة من المسابقة بهدف الفوز فقط؛ لحسم اللقب مبكرا.

وقال عبد الحفيظ، إن الاتحاد السكندري فريق جيد للغاية ويقوده جهاز فني على أعلى مستوى، لافتا إلى أن الأهلي يدخل اللقاء بكامل تركيزه؛ من أجل الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن الفريق سكن مرماه 4 أهداف طيلة مشواره بالدوري حتى الآن، كان نصفهما من جانب الاتحاد السكندري، وهو ما يجعل الأهلي يدخل المباراة بتركيز مضاعف؛ نظرا للقوة الهجومية للفريق السكندري. عبد الحفيظ: مباراة الاتحاد من المباريات الهامة في الدوري

وأوضح عبد الحفيظ، أن الفريق سيختتم تدريباته على ملعب مختار التتش صباح غد، الاثنين، ويسافر للإسكندرية ظهر غد للمبيت بها؛ استعدادا للمباراة.