ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر يونايتد وسندرلاند

اليونايتد يسحق سندرلاند بثلاثية

حقق فريق مانشستر يونايتد فوز ساحق على حساب نظيره سندرلاند بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الـ32 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وانهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف، أحرزه لاعبه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني، واصل اليونايتد تفوقه حيث نجح مخيتريان وراشفورد في إحراز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 46 و 89، لينتهي اللقاء بفوز اليونايتد 3 – 0.

اليونايتد يخطف المركز الخامس من أرسنال

وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 57 نقطة، في المركز الخامس، بينما توقف رصيد سندرلاند عند 20 نقطة، في مؤخرة الجدول.

