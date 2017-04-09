بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وسندرلاند اليوم الأحد 9-4-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة سندلاند ومانشستر يونايتد اليوم الأحد

يتطلع مانشستر يونايتد لاستعاد نغمة الانتصارات وذلك عندما يحل ضيفا على سندرلاند اليوم الأحد 9-4-2017

ويحتضن ملعب “أوف لايت” مواجهة سندلاند ومانشستر يونايتد في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة سندلاند ومانشستر يونايتد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة سندلاند ومانشستر يونايتد في تمام الثانية و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة – الثالثة و30 دقيقة عصرار بتوقيت السعودية.

ويدخل مانشستر يونايتد هذه المباراة محتلا المركز السادس برصيد 54 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز الخامس ، فيما يدخل سندرلاند هذا اللقاء في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.

سندلاند ومانشستر يونايتد بث مباشر

ويطمح أبناء البرتغالي جوزيه مورينيو لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط للتمسك بأمل الدخول في المربع الذهب المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

كما يسعى لاعبو مانشستر يونايتد في تعويض التعادل في الجولة الماضية على ملعبهم أمام إيفرتون والعودة لسكة الانتصارات.

يوتيوب يالا شوت مباراة سندلاند ومانشستر يونايتد

فيما يطمح رجال المدرب دافيد مويس في تحقيق الفوز في المباراة مستغلين عاملي الأرض والجمهور للخروج من الوضع الصعب الذي يقع فيه الفريق في مؤخرة الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة سندلاند ومانشستر يونايتد

تنقل قناة بين سبورتس مباراة سندلاند ومانشستر يونايتد في تمام الثانية و30 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة – الثالثة و30 دقيقة عصرا بتوقيت السعودية.

