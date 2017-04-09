دليل أخر يقرب علي معلول من الرحيل عن الأهلي

معلول يقدم عرضا للأهلي بقيمة مليون ونصف للرحيل في الصيف

باتت أيام التونسي علي معلول داخل أروقة النادي الأهلي معدودة وذلك بعدما جدد اللاعب طلبه إلى إدارة النادي الأحمر برغتبه في الرحيل في الصيف المقبل.

ويرغب معلول في الرحيل عن الأهلي لوجود مشاكل أسرية ، حيث تلقى اللاعب أكثر من عرض في الفنرة الأخيرة وتحديدا من جانب الترجي التونسي.

ووفقا لصحيفة “الشررق” التونسية فإن الاعب قدم عرضا لإدارة الأهلي المصري من الترجي التونسي للموافقة على رحيله في الصيف المقبل مقابل مليون ونصف مليون دولار.

ووقع الأهلي على عقود مع أيمن أشرف ظهيره الأسبق ولاعب سموحة الحالي ، لتعويض رحيل معلول والذي بات قريبا جدا.