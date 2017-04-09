عبد الشافي على أعتاب العودة للزمالك

عبد الشافي يقترب من الزمالك

اقترب محمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة السعودي من العودة لناديه السابق الزمالك بعدما توصل لاتفاق مع إدارة النادي الأيض للانضمام إليه الموسم المقبل.

وكشف تقارير صحفية في السعودية بأن عبد الشافي سيرحل عن أهلي جدة في نهاية الموسم المقبل ، وأن مسألة عودته للزمالك تبقى مسألة وقت فقط.

وكان عبد الشافي قد اكد في تصريحات إعلامية قبل ذلك بأنه لن يلعب في مصر إلا للزمالك فقط ، مبديا احترامه لكافة الأندية التي أبدت رغبتها في التعاقد معه.

وانتقل عبد الشافي إلى أهلي جدة في موسم 2014 على سبيل الإعارة قبل أن يتم بيعه نهائيا للنادي السعودي في صيف 2015.