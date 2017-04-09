البدري يُضحي بأحد نجوم الأهلي من أجل أحمد الشيخ

البدري يستقر على الاسغناء عن زكريا أو ميدو جابر من أجل الشيخ

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري على الاستغناء عن أحد نجميه مؤمن زكريا أو ميدو جابر في فترة الانتقالات المقبلة بعدما قرر إعادة أحمد الشيخ مرة أخرى لصفوف النادي.

وكان البدري قد قرر في وقت سابق إعادة أحمد الشيخ المعار هذا الموسم إلى صفوف مصر المقاصة مرة أخرى للأهلي ، بعدما تألق اللاعب مع الفريق الفيومي حيث أحرز 13 هدفا متصدرا للهدافين.

ويفضل البدري حاليا بين مؤمن زكريا وميدو جابر في رحيل أحدهما عن الفريق في الموسم المقبل ، نظرا لعودة أحمد الشيخ.

وينوي البدري الاعتماد على الشيخ في الموسم المقبل ، بعدما لفت اللاعب الأنظار إليه هذا الموسم ، بجانب أحمد حمودي وعمرو بركات وجونيور أجاي تحت رأسي الحربة.