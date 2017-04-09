بالفيديو.. أبو ريدة: تمنيت تواجد قائد الأهلي مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا

أبو ريدة: كنت أتمنى تواجد حسام غالي في منتخب مصر بأمم إفريقيا

قال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري أنه كان يتمنى تواحد حسام غالي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة.

ولم يستدعي الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قائد الأهلي للمشاركة مع الفراعنة في البطولة الإفريقية والتي حل فيها في المركز الثاني خلفا للكاميرون وذلك لوجود خلاف مع أسامة نبيه المدرب العام للمنتخب المصري.

وغاب حسام غالي عن منتخب مصر منذ مباراة نيجيريا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا حيث دخل اللاعب في مشادة مع نبيه لذلك تم استبعاه من حسابات الفراعنة.

وقال أبو ريدة خلال تواجده ببرنامج “الحريف” والذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” :”كنت أتمنى تواجد حسام غالي مع المنتخب المصري في بطولة أمم إفريقيا ولكن وجهة نظر الجهاز الفني للمنتخب”.

وأضاف “سعيت للصلح بين غالي والجهاز الفني للمنتخب ، ولكنه لم يحضر الجلسة”.