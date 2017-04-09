بالصورة.. نجم ريال مدريد يسخر من خسارة برشلونة

إيسكو يسخر من سقوط برشلونة أمام مالاجا

سخر إيسكو ألاركون صانع ألعاب ريال مدريد من الهزيمة التي تلقاها فريق برشلونة أمس أمام مضيفه مالاجا بهدفين دون مقابل.

وفشل برشلونة أمس في استغلال تعادل ريال مدريد أمام جاره الأتلتيكو ، حيث تعرض للهزيمة أمام مضيفه مالاجا بهدفين نظيفين في إطار مباريات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

ونشر إيسكو على حسابه بموقع التواصل “تويتر” :”تهانينا مالاجا” ويقصد به تهنئة فريقه السابق الذي لعب له قبل الانتقال لريال مدريد.

وكان إيسكو قد سخر قبل ذلك من برشلونة بعدما نشر له صورة وهو ياكل شرائح الشيبسي مؤكدا بأنه كان يقصد أن فريقه سيأكل برشلونة مثل رقائق البطاطس”.