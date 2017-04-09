البدري يصرف النظر عن التعاقد مع عمرو مرعي ويطلب ضم نجم المقاصة

البدري يرفض عمرو مرعي ويطلب هشام محمد

استقر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على صرف التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان البدري قد أبدى اهتمامه في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع مرعي لتعويض النقص الهجومي في الفريق الأحمر بعد تعرض مروان محسن للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا.

ويأتي استقرار البدري على عدم التعاقد مع مرعي بعد تألق المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي في المباراتين السابقتين مع الأهلي ونجاحه في إحراز 3 أهداف.

فيما طلب البدري من لجنة التعاقدات بالأهلي ضرورة التعافد مع هشام محمد لاعب وسط مصر المقاصة والذي ظهر بشكل مميز هذا الموسم مع فريقه وذلك لتعويض حسام غالي الذي قرر اعتزال كرة القدم نهاية الموسم المقبل.