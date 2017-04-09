تعرف على رسالة أسطورة مانشستر يونايتد إلى النني

جيجز: النني لاعب مميز ويجتاج للمزيد من العمل

وجه الويلزي رايان جيجيز أسطورة مانشستر يونايتد السابق رسالة إلى المصري محمد النني لاعب منتخب مصر ونادي أرسنال الإنجليزي.

وقال جيجز في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “صدى البلد” :”محمد النني لاعب مميز ويمتلك العديد من الإمكانيات التي تؤهلة لحجز مكان أساسي في تشكيل أرسنال”.

وأضاف “النني يحتاج لبذل المزيد من الجهد في الفنرة المقبلة لحجز مكان أساسي مع الفريق اللندني في الفترة المقبلة”.

وأتم حديثه ” أعتقد بأن فينجر مقتنع تماما بقدرات النني ولذلك تم التعاقد معه من بازل ، وأتمنى له التوفيق مع فريقه”.