سموحة يؤكد توقيع لاعبه على عقود انتقاله للأهلي

حنفي: أيمن أشرف وقع على عقود انتقاله للأهلي

أكد عاطف حنفي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على أن أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق السكندري وقع على عقود انتقاله للنادي الأهلي للانتقال إليه الموسم المقبل.

وكانت أنباء قوية قد ترددت منذ يناير الماضي عن حصول الأهلي على توقيع لاعبه السابق وحصول اللاعب على مقدم تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال حنفي في مداخلة هاتفية ببرنامج “مع شوبير” والذي يذاع عبر فضائية “صدى البلد” :”أيمن أشرف وقع على عقود انتقاله للأهلي ورفض تجديد تعاقده مع سموحة”.

وأضاف “اللاعب يمر بحالة نفسية صعبة منذ وفاة والدته وشقيقته ويرغب في البقاء في الإسكندرية مفضلا العودة إلى القاهرة بعد الحادث الأليم الذي أودى بحياتهما”.