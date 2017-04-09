بالفيديو: أبو ريدة يكشف عن موعد عودة الجماهير للمدرجات

أبو ريدة: الجماهير ستعود للملاعب الموسم المقبل

كشف المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري عن الموعد الذي سيعود فيه الجماهير إلى المدرجات مرة أخرى مشيرا إلى أنه من الصعب تنفيذ هذا الأمر في الموسم الحالي.

وتلعب المباريات في البطولات المصرية بدون جماهير منذ مذبحة بورسعيد في 2012 والتي راح ضحيتها 72 من جماهير الأهلي ، ثم مذبحة الدفاع الجوي والتي رح ضحيتها 20 من جماهير نادي الزمالك.

وخلال تواجده ببرنامج “الحريف” والذي يذاع عبر فضائية “دي إم سي” :”الجماهير لن تعود إلى المدرجات في هذا الموسم سواء في الدوري أو الكأس”.

وأضاف “نسعى لعودة الجماهير إلى المدرجات في الموسم المقبل ، وهناك 6 ملاعب تطبق عليها الاشتراطات ستحضن المباريات في الموسم المقبل”.