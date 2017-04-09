أخبار الأهلي اليوم.. البدري يوجه صفعة قوية لنجم الأهلي

البدري يجمد صالح جمعة

وجه حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صفعة قوية إلى صالح جمعة لاعب وسط الفريق بعدما استقر على تجميده حتى نهاية الموسم.

ولم يشارك اللاعب مع الأهلي في المباراتين السابقتين أمام كلا من الداخلية والتي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة بالإضافة إلى مواجهة بتروجت التي تغلب فيها عليه بهدفين نظيفين ، حيث خرج اللاعب من قائمة الفريق في المباراتين.

واستقر البدري على تجميد اللاعب حتى نهاية الموسم وعدم الدفع به في المباريات المقبلة بعدما تأكد من استمرار اللاعب في السهر وتواجده في الكافيهاتت.

كما استقر البدري على رحيل اللاعب نهاية الموسم المقبل في حالة وصول عروض له ، مع تعويضه بلاعب أخر.