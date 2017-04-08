ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة يوفنتوس وكييفو

يوفنتوس يواصل تربعه على عرش الكالتشيو

واصل فريق يوفنتوس تربعه على عرش صدارة الدوري الإيطالي، بعد الفوز الغالي الذي حققه اليوم على حساب نظيره كييفو اليوم.

وحقق يوفنتوس فوز ثمين على حساب كييفو بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الواحدة والثلاثين بالدوري الإيطالي.

وتقدم الأرجنتيني جونزالو هيجواين بالهدف الأول في الدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدم اليوفي 1- 0.

يوفنتوس يسقط كييفو بثنائية

وفي الشوط الثاني، واصل يوفنتوس من تفوقه، حتى نجح هيجواين في غحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة84، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس 2 – 0 .

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 77 نقطة في صدارة الكالتشيو، وبفارق 9 نقاط عن روما صاحب المركز الثاني الذي سيلعب عصر الأحد مع بولونيا، فيما توقف رصيد كييفو عند 38 نقطة في المركز الحادي عشر.