عرض خليجي جديد يهدد بقاء مؤمن زكريا في الأهلي

العروض الخليجية صداع في رأس جهاز الأهلي

يبدو أن العروض الخليجية ستصبح صداع في رأس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بسبب اللاعب مؤمن زكريا.

وتلقى مؤمن زكريا عرضاً خليجياً جديداً من أجل الرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

مؤمن زكريا يتلقى عرضاً خليجياً

ويستعد مهاجم الأهلي للضغط على الجهاز الفني والإدارة الحمراء من أجل الموافقة على رحيله لخوض تجربة الإحتراف في الخليج، في ظل رغبته في تأمين مستقبله.

وكان مؤمن زكريا قد تلقى عروض من قطر والإمارات مؤخراً، إلا أن حسام البدري تمسك باللاعب ورفض رحيله هذا الموسم.