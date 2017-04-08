الأهلي يتلقى عرضاً ضخماً لبيع علي معلول

عرض تونسي لضم نجم الأهلي

تلقى النادي الأهلي عرضاً ضخماً من أجل شراء الظهير الأيسر الدولي التونسي علي معلول خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقدم نادي الترجي التونسي عرضاً كبيراً بقيمة 2 مليون دولار من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر للأهلي علي معلول في الموسم المقبل.

مليوني دولار من الأهلي لشراء معلول

ويفكر مسئولو المارد الأحمر بقوة في الموافقة على العرض التونسي خاصة أن النادي تعاقد مع اللاعب بقيمة 700 ألف دولار وقتما كان سعر الدولار بـ7 جنيه.

وكان الأهلي قد اتفق مع الظهير الأيسر أيمن أشرف مدافع نادي سموحة لضمه عقب نهاية الموسم الحالي.