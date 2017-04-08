ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة تشيلسي وبورنموث

تشيلسي يواصل تربعه على عرش البريميرليج

واصل فريق تشيلسي تربعه على عرش صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوز ثمين على حساب نظيره بورنموث .

وحقق تشيلسي فوز كبير على بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة الـ32 بالدوري الإنجليزي.

ثلاثية ساحقة من تشيلسي في مرمى بورنموث

وأحرز ثلاثية تشيلسي كل من، أدم سميث “بالخطأ في مرماه” وهازارد وماركوس ألونسو في الدقائق 17 و 20 و 68.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 75 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 35 نقطة في المركز الخامس عشر.