ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

بايرن ميونيخ يسحق بوروسيا دورتموند برباعية

حقق فريق بايرن ميونخ فوز ساحق على حساب نظيره بوروسيا دورتموند بأربعة أهداف مقابل هدف، في مباراة الجولة الـ28 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم ريبيري بالهدف الأول في الدقيقة 4، ثم أضاف ليفاندوفيسكي الهدف الثاني في الدقيقة 10، قب أن يقلل بوروسيا دورتموند النتيجة بالهدف الأول عبر لاعبه جوريرو، لينتهي الشوط الأول بتقدم البايرن 2 – 1.

وفي الشوط الثاني، كشر البايرن عن أنيابه وأحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 49 و 68 عن طريق روبن وليفاندوفيسكي.

بايرن ميونيخ يغرد في الصدارة

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ إلى 68 نقطة في المركز الأول، بينما توقف رصيد دورتموند عند النقطة 50 في المركز الرابع.