التشكيل الرسمي لبرشلونة أمام مالاجا

إنريكي يعلن تشكيلة برشلونة لمباراة مالاجا

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن التشكيل الرسمي للفريق الكتالوني لمواجهة نظيره مالاجا في إطار منافسات الجولة الـ31 بالدوري الإسباني.

ويقود ثلاث الرعب الكتالوني ميسي ونيمار وسواريز خط هجوم البلوجرانا في لقاء اليوم خارج الكامب نو.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي.

“MSN” يقود هجوم برشلونة أمام مالاجا

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: ماثيو، أومتيتي، ألبا، ماسكيرانو

خط الوسط: جوميز، بوسكيتس، دينيس سواريز

خط الهجوم: ميسي، سواريز، نيمار