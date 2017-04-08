اتفاق نهائي بين الأهلي ووادي دجلة لضم محمود علاء

الأهلي يحسم صفقة مدافع دجلة

نجح النادي الأهلي في حسم صفقة محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة ليعزز صفوف الفريق الموسم المقبل.

محمود علاء لاعباً في الأهلي الموسم المقبل

وأكد مصدر في الأهلي توصل إدارة الأحمر لإتفاق نهائي مع ماجد سامي رئيس وادي دجلة على ضم محمود علاء في الموسم المقبل مقابل 6 مليون جنيه.

وجاء التعاقد مع محمود علاء بمباركة حسام البدري المدير الفني للفريق الأحمر الذي منح الضوء الأخضر للجنة الكرة لضم اللاعب لتعزيز خط الدفاع.

وأوضح المصدر أن اللاعب سيوقع على عقود إنتقاله للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، ليصبح ثالث الصفقات الحمراء، بعد الإتفاق مع أيمن أشرف وأحمد دويدار.