ثلاث أندية تتصارع على قناص الأهلي

حرب ثلاثية على مهاجم الأهلي

يفكر عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، في ظل صعوبة مشاركته مع الفريق.

وجاء تألق الإيفواري سوليماني كوليبالي، لينهي على أمال عماد متعب في حصوله على الفرصة مع المارد الأحمر هذا الموسم.

وبات نادي الإسماعيلي أبرز المنضمين للصراع على خدمات مهاجم المارد الأحمر عماد متعب من أجل ضمه في نهاية الموسم الجاري.

الإسماعيلي ينافس دجلة وليرس على متعب

ويتنافس الدراويش مع ناديي وادي دجلة وليرس البلجيكي على الظفر بخدمات عماد متعب في الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد أعلن عن تجديد عقد عماد متعب لمدة موسم، ولكن لم يتم تفعيل العقد حتى الأن.