تعرف على تفاصيل مشادة حسام غالي وأحمد عادل في مران الأهلي

واقعة مثيرة في مران الأهلي بطلها القائد والحارس

شهد مران النادي الأهلي الجماعي اليوم واقعة مثيرة كان بطلها القائد حسام غالي والحارس أحمد عادل عادل عبد المنعم في إطار الاستعدادات لمباراة الاتحاد السكندري.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين بالدوري الممتاز.

مشادة عنيفة بين حسام غالي وأحمد عادل في المران

وعلم “اخبار الأهلي” من مصدر داخل النادي أن المشادة بدأت في المران بين حسام غالي وأحمد عادل بسبب الخلاف على ضربة ركنية.

وبدأت القصة، حينما دخل أحمد عادل في حديث مع مؤمن زكريا بشأن أن الكرة ضربة مرمى أم ضربة ركنية، ليقوم أحمد عادل بالقسم بأنها ضربة مرمى، وهو ما أغضب القائد حسام غالي.

وانضم غالي إلى الحوار الساخن وقام بتعنيف أحمد عادل بشدة مطالباً يإياه بعدم القسم، ليثير التحذير العنيف غضب احمد عادل الذي كرر قسمه بأنه الكرة ضربة مرمى.

وتدخل المدير الفني حسام الفني في الأمر معنفاً اللاعبين قائلاص:” محدش يتكلم هنا، أنا بس اللي اتكلم، كل لاعب يركز في دوره”.