ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة برشلونة ومالاجا

مالاجا يقدم هدية ثمينة لريال مدريد ويسقط برشلونة

قدم فريق مالاجا هدية ثمينة لريال مدريد من أجل الحفاظ على صدارة الدوري الإسباني، بعدما أسقط غريمه التقليدي برشلونة .

وحقق مالاجا فوز مفاجئ على حساب نظيره برشلونة بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الـ31 ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

مالاجا يهزم برشلونة يهدفين

وأحرز هدفي مالاجا كل من، ساندرو راميريز وجوناثان رودريجيز في الدقيقتين 32 و90.

وبتلك النتيجة، رفع مالاجا رصيده للنقطة 33 في المركز الرابع عشر فيما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 69 قابعاً في المركز الثاني.