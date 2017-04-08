رامي ربيعة يُثير الذعر في مران الأهلي

رامي ربيعة يتعرض للإصابة في مران الأهلي

أثار رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذعر خلال مران الأهلي بعدما تعرض للإصابة حيث خرج اللاعب ثم عاد لاستكماله.

وأدى الأهلي تدريباته عصر اليوم على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري المقبلة.

وسقط ربيعة خلال التدريبات حيث خرج اللاعب من الملعب برفقة طبيب الفريق ، وعاد مرة أخرى للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

وكان ربيعة قد شارك في مباراة الأهلي الماضية أمام بتروجت حيث حل بديلا لأحمد حجازي في الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة.