الأشعة تٌبعد أحمد حجازي عن مواجهة الاتحاد السكندري

الأشعة تؤكد إصابة حجازي بإجهاد في العضلة الضامة

أثبتت الأشعة التي خضع لها أحمد حجازي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إصابته بإجهاد في العضلة الضامة.

وكان حجازي قد غادر مواجهة بتروجت الأخيرة بسبب الإصابة في العضلة الضامة حيث حل زميله رامي ربيعة بديلا له في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

وتؤكد الأشعة التي خضع لهخا حجازي عدم لحاقه بمواجهة الأهلي المقبلة أمام الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل على ستاد “الجيش” ببرج العرب في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.