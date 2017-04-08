تدريبات منفردة للاعبي الأهلي المشاركين في مواجهة بتروجت

تدريبات منفردة للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة بتروجت

خاض لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي الاساسيين الذين شاركوا في مباراة بتروجت تدريبات منفردة على هامش مران الفريق اليوم السبت والذي يقام على ستاد “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

وقام حسام البدري المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين الى جزئين خلال المران، حيث خضع الاساسيين لتدريبات منفردة، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، الثلاثاء المقبل، على ستاد “الجيش” ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.