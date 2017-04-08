تعرف على تشكيل ديربي مدريد

BBC يقود هجوم ريال مدريد أمام أتلتيكو

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل مضيفه أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني “الليجا”.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي :

حراسة المرمى : نافاس

خط الدفاع : كارفخال – بيبي – راموس – مارسيلو

خط الوسط : كروس – كاسيميرو – مودريتش

خط الهجوم : رونالدو – بنزيمة – بيل.

جريزمان وتوريس يقودان هجوم أتلتيكو مدريد

كما أعلن الأرجنتنيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد تشكيل فريقه لهذه المباراة والذي جاء كالتالي :

حراسة المرمى : أوبلاك

خط الدفاع : خوانفران , جودين , سافيتش , فيليبي لويز

خط الوسط : جابي , ساؤل , كوكي , كاراسكو

خط الهجوم : جريزمان , توريس.