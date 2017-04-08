رمضان صبحي على مقاعد بدلاء ستوك سيتي أمام ليفربول

رمضان صبحي احتياطيا مع ستوك سيتي أمام ليفربول

أعلن الإنجليزي مارك هيوز المدير الفني لستوك سيتي تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفع ليفربول في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ولم يشهد تشكيل ستوك سيتي الأساسي تواجد المصري رمضان صبحي وذلك للمباراة الثانية على التوالي حيث فضل هيوز تواجده على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ستوك سيتي كالتالي :

حراسة المرمى : جرانت

خط الدفاع : چونسون، شاركروس، إيندي، بيتيرس

خط الوسط : ألين، كاميرون، شاكيري، أرناتوفيتش، والترز

خط الهجوم : بيراهينو.

أما البدلاء :

جيفين، ويلان، أدم، ضيوف، كراوتش، رمضان صبحي