ماذا قال إيناسيو في المؤتمر الصحفي لتقديمه مدربا للزمالك؟

إيناسيو: جئت إلى الزمالك للتتويج بالبطولات

أكد البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أنه لم يحضر إلى مصر من أجل النزهة ولكنه حضر من أجل التتويج بالبطولات مع الفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد أعلن تعيينه البرتغالي إيناسيو مديرا فينا للفريق الأبيض خلفا للمقال محمد حلمي والذي استغنى النادي عن خدماته بعد الخسارة من سموحة بهدفين دون مقابل.

وفي المؤتمر الصحفي أثناء تقديمه لوسائل الإعلام قال إيناسيو “جئت إلى مصر من أجل التتويج بالألقاب مع نادي الزمالك وسأسعى جاهدا إلى تحقيق ذلك”.

إيناسيو: لن نترك نقطة تضيع إلا بالدم

وأضاف “لم أحضر إلى مصر من أجل النزهة وعلينا العمل جيدا في المرحلة المقبلة والتي تتطلب المزيد من الجهد لدي الجميع”.

وتابع “حالة اللاعبين النفسية سيئة بجانب البدينة ولكنهم تعاهدوا على العودة سريعا لمسلسل الانتصارات”.

وأتم حديثه “سأبدء من الصفر مع الفريق لتصحيح المسار ، ولن نترك نقطة تضيع إلا بالدم”.