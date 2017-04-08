ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة مانشستر سيتي وهال سيتي في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يكتسح هال سيتي بثلاثية بمشاركة المحمدي

اكستح مانشستر سيتي فوزا عريضا على هال سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب “الاتحاد” في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

افتتح المصري أحمد المحمدي أهداف المباراة ، محرزا الهدف الأول لمانشستر سيتي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 31 لينتهي هذا الشوط على واقع بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أضاف سيرجيو أجويرو الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 48 ، وعزز فابيان ديلف من تقدم السيتي محرزا الهدف الثالث في الدقيقة 64 ، وقلص أندريه رانوكيا النتيجة محرزا هدف هال سيتي الوحيد في الدقيقة 81 ، لتنتهي المباراة بفوز السيتي بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 61 نقطة في المركز الرابع ، بينما توقف رصيد هال سيتي عند30 نقطة في المركز السابع عشر.