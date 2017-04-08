بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وهال سيتي اليوم السبت 804-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وهال سيتي اليوم السبت

يسعى مانشستر سيتي لتعويض خسارته في الجولة السابقة وذلك عندما يستقبل على ملعبه ضيفه هال سيتي اليوم 8-4-2017.

ويحتضن ملعب “الاتحاد” مواجهة مانشستر سيتي وهال سيتي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وهال سيتي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي وهال سيتي في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل مانشستر سيتي هذا اللقاء محتلا المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 58 نقطة ، بينما يخوض ها سيتي هذه المباراة في المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة.

مانشستر سيتي وهال سيتي بث مباشر

ويطمح مانشيتر سيتي في هذا اللقاء لتعويض حسارة الجولة السابقة أمام تشيلسي وذلك للتمسك بأمل المنافسة على اللقب في ظل تواجد 12 نقطة بينه وبين المتصدر.

ويعول الإسباني بيب جوارديولا في مباراة اليوم على مجموعة مميزة من اللاعبين وفي مقدمتهم المهاجم سيرجيو أجوير ودافيد سيلفا.

يوتيوب يالا شوت مباراة مانشستر سيتي وهال سيتي اليوم 8-4-2017

أما هال سيتي فيدخل هذا اللقاء منتشيا بالفوز في الجولة السابقة على ميدلزبره حيث يسعى للخروج من هذه المباراة بأقل الأضرار والعودة ولو بنقطة التعادل.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وهال سيتي

تنقل قناة بين سبورتس مباراة مانشستر سيتي وهال سيتي في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

