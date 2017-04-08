ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ستوك سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

رمضان صبحي يشارك في خسارة ستوك سيتي أمام ليفربول

تلقى ستوك سيتي الخسارة على ملعبه أمام ليفربول بهدف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد “بريطانيا” في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

تقدم ستوك سيتي أولا عن طريق جوناثان وولترز في الدقيقة 44 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني قلب ليفربول الكفة حيث نجح في إدراك التعادل عن طريق فيليب كوتينيو في الدقيقة 70 ، ونجح روبرتو فيرمينيو في إضافة الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 72 لتمر الدقائق المتبقية دون أي جديد وتنتهي المباراة بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

وشهدت المباراة مشاركة المصري رمضان صبحي مع فريقه ستوك سيتي حيث حل بديلا في الدقيقة 82 بدلا من أدم.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث ، بينما نوقف رصيد ستوك سيتي عند 36 نقطة في المركز الثالث عشر.