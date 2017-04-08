بث مباشر مشاهدة مباراة ستوك سيتي وليفربول اليوم السبت 8-4-2017 في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة ستوك سيتي وليفربول اليوم السبت

يخوض ستوك سيتي اختبارا صعبا اليوم وذلك عندما يستقبل على ملعبه ليفربول اليوم السبت 8-4-2017.

ويحتضن ستاد “بريطانيا” المواجهة القوية التي ستجمع بين ستوك سيتي وليفربول في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

مشاهدة مباراة ستوك سيتي وليفربول

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ستوك سيتي وليفربول في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل ستوك سيتي هذا اللقاء محتلا المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة بينما يدخل ليفربول هذه المباراة محتلا المركز الثالث برصيد 60 نقطة.

ستوك سيتي وليفربول بث مباشر

ويسعى ستوك سيتي لتعويض الثلاث هزائم الأخيرة التي تعرض لها الفريق في البريميرليج وتحقيق القوز في مباراة اليوم للتقدم خطوة على سلم الترتيب.

ويعول هيوز في مباراة اليوم على المصري رمضان صبحي والذي فضل عدم الدفع به في المباراة السابقة أمام بيرنلي والتي خسرها بهدف نظيف.

يوتيوب يالا شوت مباراة ستوك سيتي وليفربول اليوم 8-4-2017

ومن المتوقع أن يدفع هيوز في هذه المباراة باللاعب المصري والاعتماد عليه بعد ظهوره بمستوى مميز في المباريات الأخيرة.

بينما يسعى ليفربول للعودة لسجلات الفوز بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام بورنموث.

القنوات الناقلة لمباراة ستوك سيتي وليفربول

تنقل قناة بين سبورتس مباراة ستوك سيتي وليفربول في تمام الرابعمة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة مساءً بتوقيت السعودية.

