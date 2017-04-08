ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

التعادل الإيجابي يحسم ديربي مدريد

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله الموقعة القوية التي جمعت بين أتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد في قمة مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع التعادل السلبي بدون أهداف حيث فشل كلا الفريقان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما على مدار الـ45 دقيقة.

وفي الشوط الثاني نجح المدافع البرتغالي بيبي في إحراز هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 52 ، وتمكن الفرنسي أنطوان جريزمان في إدراك التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 85 ، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذا التعادل رفع ريال مدريد رصيده إلى 72 في صدارة الترتيب ، كما رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 62 في المركز الثالث.