بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد اليوم السبت 8-4-2017 في الدوري الإسباني

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد اليوم السبت

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم المواجهة القوية التي ستجمع بين أتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد اليوم السبت 8-4-2017.

ويحتضن ملعب “فيسنتي كالديرون” مواجهة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في قمة مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “الليجا”.

بث مباشر مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في تمام الرابعة و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

ويدخل ريال مدريد هذا اللقاء وهو مترباع على صدارة الترتيب برصيد 71 نقطة بفارق 10 نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.

أتلتيكو مدريد وريال مدريد بث مباشر

ويخوض الريال هذا اللقاء منتشيا بفوزه الأخير على ليجانيس بثلاثية حيث يطمح الفريق الملكي لتحقيق الفوز لمواصلة تصدره للمسابقة والاقتراب أكثر من التتويج باللقب.

وحشد زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي كافة أسلحته لهذه المباراة حيث استبعد الفرنسي فاران فقط من القائمة بداعي الإصابة.

يوتيوب يالا شوت مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد اليوم 8-4-2017

ويعول زيدان في هذا اللقاء على الثلاثي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وجاريث بيل لفك دفاع أتلتيكو مدريد القوي.

فيما يخوض أتلتيكو مدريد هذه المباراة باحثا عن الثأر من هزيمة الدور الأول وللتمسك ولو ببصيص الأمل في المنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد

تنقل قناة بين سبورتس مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في تمام الرابعة و15 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة – الخامسة و15 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

