خطة حسام البدري مع لاعبي الأهلي للتتويج ببطولة إفريقيا

المكافآت سلاح البدري للفوز ببطولة إفريقيا

يحاول الجهاز الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي تحفيز لاعبي الفريق من أجل استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا هذا العام تحت قيادة حسام البدري.

وكلف البدري خلال الساعات الأخيرة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء تعديل لائحة المكافآت الخاصة بالفريق في مشواره ببطولة إفريقيا.

وجاء تعديل لوائح المكافآت بعدما تم تعديل لوائح البطولة نفسها حيث بات دور الـ16 هو دور المجموعات في بدولة دوري أبطال إفريقيا بدلًا من دور الـ8.

وكان دور الـ16 في النسخ السابقة عبارة عن مباراة ذهاب وأخرى إياب ليصبح في هذه النسخة مكون من 6 مباريات لكل فريق الأمر الذي استلزم تغيير لائحة الأهلي.

وحاول الجهاز الفني إغراء لاعبي الأهلي بالمكافآت من أجل الاجتهاد والفوز في المباريات والتتويج باللقب التاسع للأهلي في تاريخه.

وكان الأهلي قد تأهل لدور الـ16 من البطولة على حساب نظيره بيدفيست الجنوب إفريقي ضمن منافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.