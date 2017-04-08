فيديو.. أنيس بوجلبان يتغنى في كوليبالي

ماذا قال بوجلبان عن كوليبالي

أشاد التونسي أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق بمستوى المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم المارد الأحمر الجديد.

وأكد بوجلبان في تصريحات تلفزيونية أن كوليبالي المهاجم الذي كان يبحث الأهلي عنه وأنه سيكون إضافة كبيرة للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن المؤشرات الأولية لكوليبالي تفيد بأنه لاعب خطير للغاية وسيمثل إضافة كبيرة مع المارد الأحمر خلال المرحلة المقبلة.

وعن التونسي علي معلول الظهير الأيسر للأهلي أكد بوجلبان أن معلول لم يظهر سوى 40% فقط من إمكانياته الفنية التي كان يقدمها في تونس.

وأشار بوجلبان أن علي معلول يعاني من ضغوط نفسية كبيرة خلال الفترة الأخيرة بخصوص وصول عروض رسمية الأمر الذي يؤثر على تركيز اللاعب.

وأضاف بوجلبان أن معول يحتاج مع الأهلي إلى الاستقرار فقط لكي تظهر كل إمكانياته الفنية والبدنية مشيرًا إلى أنه ظهير أيسر عصري ومن أفضل اللاعبين في هذا المركز.